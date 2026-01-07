Esenyurt’ta 3 Katlı İşçi Konteynerinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul Esenyurt Orhan Gazi Mahallesi'nde bir inşaat alanında bulunan 3 katlı, yaklaşık 400 metrekarelik işçi konteynerinde öğle arasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak konteynerin büyük bölümünü sardı; 400 kişilik konteynerin alev aldığı anlar havadan görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan işçiler hızla tahliye edilirken, dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının Seyri ve Müdahale

Yangının ilk anlarında söndürme müdahalesinin etkisiz kaldığı bildirildi. Olayla ilgili edinilen bilgiye göre, yangın tüplerinin boş olması nedeniyle işçilerin alevlere anında müdahale edemediği öğrenildi.

Görgü tanıkları ve işçiler, olay anını ve sonrasını şu sözlerle aktardı:

İnşaat işçisi Eyüp Yavuz olayla ilgili olarak, "Kablodan başladı ve yayıldı. Yangın tüpleri boştu. Dolu olsaydı kurtarırdık. Yatan kişilerin hepsini uyandırıp dışarı çıkardık. 400 ile 600 arasında kalan kişi var. Her şey yandı. Öğle arasında molasındaydık. Camlar patladı" dedi.

Şantiyede çalışan Orhan Çoban ise, "Öğle molasındaydık. Saatimiz dolmuş işe gidiyorduk. Bir kapıdan duman çıkıyordu. Tüple müdahale etmeye çalıştım ama yangın tüpü boştu. Yetkililere haber verdim. Hep tedbirsizlikten dikkatsizlikten biz şu an bunu yaşıyoruz. Can kaybı, yaralanma yok ama elbiselerimiz, kimliklerimiz hepsi içeride kaldı. Şu an mağduruz. Kimse çözemedi yangının nasıl çıktığını" ifadelerini kullandı.

Yetkililer yangının çıkış sebebi ve hasar tespitine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

