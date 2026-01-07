Esenyurt'ta Depo Yangını: Metrelerce Duman Paniğe Neden Oldu

Zafer Mahallesi'ndeki yangın öğle saatlerinde başladı

İstanbul Esenyurt’ta bir depoda çıkan yangın, çevrede büyük paniğe yol açtı. Metrelerce yükselen dumanlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi 118. Sokak adresindeki, havalandırma malzemelerinin saklandığı depoda başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı; dumandan etkilenen 1 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Olayı anlatan Şenol Çebi, "Bir anda dumanlar yükselmeye başladı, depoda yangın çıktığını gördük. Kısa süre sonra itfaiyeler geldi ve yangına müdahale etti. Şu anda yangın kontrol altına alındı" dedi.

