Esenyurt'ta haraç istediği şahıs işyerini kurşunladı, sahibini darp etti

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde haraç isteyen şahıs önce işletmeyi kurşunladı, sonra iş yeri sahibini darp edip oğlunu arayarak para istedi; olay kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 09:36
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 09:59
Esenyurt'ta haraç istediği şahıs işyerini kurşunladı, sahibini darp etti

Esenyurt'ta haraç isteyen şahıs işyerini kurşunladı, sahibini darp etti

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir işletmeden haraç isteyen şahıs olumsuz yanıt alınca önce işletmeyi kurşunladı.

İstediği parayı alamayan şüpheli, daha sonra aynı mekâna geri gelerek iş yeri sahibini darp etti. Olay sırasında şüphelinin, darp ettiği kişiyi ikna etmesi için mağdurun oğlunu telefonla aradığı ve para talep ettiği belirtildi.

Yaşananların tamamı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin akşam saatlerinde iş yerine gelerek ateş ettiği, haraç talebi reddedilince tekrar dönerek vatandaşı darbettiği anlar yer alıyor. Ayrıca mağdurun oğlunun, babasının darp edildiği konuşmayı cep telefonuyla kaydettiği kayıtlarda görülüyor.

Olay sonrası mağdurun şüpheliden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

ESENYURT’TA BİR ŞAHIS HARAÇ ALAMADIĞI DÜKKANI KURŞUNLAYIP SAHİBİNİ DARP ETTİ: O ANLAR...

ESENYURT’TA BİR ŞAHIS HARAÇ ALAMADIĞI DÜKKANI KURŞUNLAYIP SAHİBİNİ DARP ETTİ: O ANLAR KAMERADA

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van’da Otomobil Takla Attı: Edremit’te 2 Kişi Hafif Yaralandı
2
Şırnak’ta 142 kilogram metamfetamin ele geçirildi — Bakan Yerlikaya
3
Gaziantep'te Kasa Hırsızlığı: 2,7 Milyon TL'lik Kasa Çalındı
4
Erciş'te Seyir Halindeki Opel'in Motorunda Yangın
5
Hatay'da yangın: Melek Uzun'un 4 çocuğuyla yaşadığı ev küle döndü
6
Ankara'da çalıntı araçları presleyip yok eden 8 şüpheli yakalandı
7
Bursa Nilüfer'de 'Yol Verme' Tartışması Kamerada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları