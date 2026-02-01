Esenyurt'ta haraç istediği şahıs işyerini kurşunladı, sahibini darp etti

Esenyurt'ta haraç isteyen şahıs işyerini kurşunladı, sahibini darp etti

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Esenyurt ilçesi Örnek Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir işletmeden haraç isteyen şahıs olumsuz yanıt alınca önce işletmeyi kurşunladı.

İstediği parayı alamayan şüpheli, daha sonra aynı mekâna geri gelerek iş yeri sahibini darp etti. Olay sırasında şüphelinin, darp ettiği kişiyi ikna etmesi için mağdurun oğlunu telefonla aradığı ve para talep ettiği belirtildi.

Yaşananların tamamı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin akşam saatlerinde iş yerine gelerek ateş ettiği, haraç talebi reddedilince tekrar dönerek vatandaşı darbettiği anlar yer alıyor. Ayrıca mağdurun oğlunun, babasının darp edildiği konuşmayı cep telefonuyla kaydettiği kayıtlarda görülüyor.

Olay sonrası mağdurun şüpheliden şikayetçi olduğu ve polis ekiplerinin şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattığı öğrenildi.

ESENYURT’TA BİR ŞAHIS HARAÇ ALAMADIĞI DÜKKANI KURŞUNLAYIP SAHİBİNİ DARP ETTİ: O ANLAR KAMERADA