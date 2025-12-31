DOLAR
Esenyurt'ta Hırdavat Fabrikası Yangını Havadan Görüntülendi

Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi'ndeki hırdavat fabrikasında saat 00.30'da başlayan yangın sürüyor; bölge trafiğe kapatıldı, dron görüntüleri alındı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:27
Esenyurt'ta Hırdavat Fabrikası Yangını Havadan Görüntülendi

Esenyurt'ta hırdavat fabrikasında devam eden yangın havadan görüntülendi

Çevre ilçelerden gönderilen ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor

Esenyurt Osmangazi Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir hırdavat fabrikasında saat 00.30 sıralarında başlayan yangın, gece boyunca yayılmaya devam etti.

İhbar üzerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın gündüz de sürerken, itfaiye ekipleri yoğun soğutma çalışmaları yapıyor.

Fabrikanın bulunduğu bölge, güvenlik nedeniyle trafikte kapatıldı ve bölgedeki trafik yoğunluğu arttı. Olay yerindeki müdahale ve trafik önlemleri, dron ile havadan görüntülendi.

Yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Bölgedeki ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

