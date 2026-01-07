Esenyurt'ta İnşaat Konteynırında Bilinmeyen Nedenden Yangın

Esenyurt'ta İnşaat Konteynırında Yangın

İşçilerin kaldığı konteynır alevlere teslim oldu

Esenyurt ilçesindeki bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteynırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayda alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede paniğe yol açtı. Yangının çıktığı konteynırın hızla alev alması, söndürme çalışmalarının erken müdahale gerektirdiğini gösterdi.

Durum üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başladı. Yetkililer yangının çıkış sebebi hakkında henüz açıklama yapmadı.

Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

