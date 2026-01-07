Esenyurt'ta İnşaat Konteynırında Bilinmeyen Nedenden Yangın

Esenyurt’taki bir inşaat sahasında işçilerin kaldığı konteynırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı; alevler hızla büyüdü, itfaiye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:01
İşçilerin kaldığı konteynır alevlere teslim oldu

Esenyurt ilçesindeki bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteynırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayda alevler kısa sürede büyüdü ve çevrede paniğe yol açtı. Yangının çıktığı konteynırın hızla alev alması, söndürme çalışmalarının erken müdahale gerektirdiğini gösterdi.

Durum üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başladı. Yetkililer yangının çıkış sebebi hakkında henüz açıklama yapmadı.

Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.

