Karaman'da Hafif Ticari Araç Kundaklama Girişimi, Vatandaşlar Söndürdü

Karaman'da park halindeki hafif ticari araç gece 22.30'da kundaklanmak istendi; çevredekilerin erken müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:00
Karaman'da hafif ticari araca kundaklama girişimi

Olay yeri: Zembilli Ali Efendi Mahallesi 710. Sokak — Saat: 22.30

Karaman'da park halindeki bir hafif ticari araç, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin kundaklama girişimine maruz kaldı. Çevredekilerin durumu erken fark etmesi sayesinde alevler aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde park halinde duran araca yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, aracın motor kısmına döktüğü benzini ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar derhal 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede ulaşarak yanan araca müdahale etti ve yangını söndürdü. Olay sırasında araçta mağduriyetin büyümesi engellenirken, ekipler devriyelerini yoğunlaştırdı.

Kundaklanmaya çalışılan araçta sol ön tekerin yandığı ve kaputta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme ekibi de araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis, aracı yakmaya çalışarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

