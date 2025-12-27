Karaman'da Hafif Ticari Araç Kundaklama Girişimi, Vatandaşlar Söndürdü

Karaman'da hafif ticari araca kundaklama girişimi

Olay yeri: Zembilli Ali Efendi Mahallesi 710. Sokak — Saat: 22.30

Karaman'da park halindeki bir hafif ticari araç, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin kundaklama girişimine maruz kaldı. Çevredekilerin durumu erken fark etmesi sayesinde alevler aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde park halinde duran araca yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, aracın motor kısmına döktüğü benzini ateşe vererek olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşlar derhal 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede ulaşarak yanan araca müdahale etti ve yangını söndürdü. Olay sırasında araçta mağduriyetin büyümesi engellenirken, ekipler devriyelerini yoğunlaştırdı.

Kundaklanmaya çalışılan araçta sol ön tekerin yandığı ve kaputta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Olay yeri inceleme ekibi de araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis, aracı yakmaya çalışarak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(MD-

Karaman'da park halindeki hafif ticari araç kundaklanmak istendi