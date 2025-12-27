Burdur'da Oto Boyama Atölyesinde Yangın Söndürüldü

Burdur'da sanayi sitesinde bulunan bir oto boyama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Yangın, saat 22.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto boyama atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Müdahale ve Hasar

Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer olayın nedenini araştırıyor.

