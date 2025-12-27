DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.736,35 -0,1%

Burdur'da Oto Boyama Atölyesinde Yangın Söndürüldü

Burdur Yeni Sanayi Sitesi'ndeki oto boyama atölyesinde saat 22.00'de çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü; maddi hasar oluştu, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:58
Burdur'da Oto Boyama Atölyesinde Yangın Söndürüldü

Burdur'da Oto Boyama Atölyesinde Yangın Söndürüldü

Burdur'da sanayi sitesinde bulunan bir oto boyama atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Ayrıntıları

Yangın, saat 22.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto boyama atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Müdahale ve Hasar

Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı; yetkililer olayın nedenini araştırıyor.

(ARD-SM-

Burdur'da oto boyama atölyesinde yangın korkuttu

Burdur'da oto boyama atölyesinde yangın korkuttu

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da Otomobil Tomruk Yüklü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
2
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı
3
Tayvan'da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Yilan Açıklarında Hissedildi
4
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
5
Esenyurt'ta servis minibüsü kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
6
Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti, ehliyete el konuldu
7
Beyoğlu'da 4 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Çatıya Sığındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti