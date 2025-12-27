Esenyurt'ta 4 kişinin öldüğü kaza: Servis minibüsü vinçle kaldırıldı
Kaza ve müdahale
Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan bir servis minibüsü şarampole yuvarlandı.
Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından servis aracı vinç yardımıyla kaldırıldı.
Olayla ilgili yetkililer tarafından yürütülen çalışmalarda ayrıntılar üzerinde duruluyor.
