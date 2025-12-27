DOLAR
Esenyurt'ta 4 Kişinin Öldüğü Kaza: Servis Minibüsü Vinçle Kaldırıldı

Esenyurt’ta saat 17.10'da şarampole yuvarlanan servis minibüsünde 4 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı; araç vinçle kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:23
Kaza ve müdahale

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan bir servis minibüsü şarampole yuvarlandı.

Kazada 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır olmak üzere 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından servis aracı vinç yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili yetkililer tarafından yürütülen çalışmalarda ayrıntılar üzerinde duruluyor.

