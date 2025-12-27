DOLAR
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Esenyurt'ta kontrolünü kaybeden servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; bir yaralının durumu ağır.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:20
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı

Esenyurt’ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu can kaybı ve yaralanmalar yaşandı.

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt’ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Esenyurt’ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı

Esenyurt’ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı

