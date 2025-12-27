Yüksekova'da Trafik Kazası: Sarıtaş Tüneli'nde 3 Yaralı
Kaza Detayları
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Esendere yolunda bulunan Sarıtaş Tüneli'nde, plakası öğrenilemeyen otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.
Müdahale ve Soruşturma
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
