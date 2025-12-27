DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.754.128,03 0,19%

Yüksekova'da Trafik Kazası: Sarıtaş Tüneli'nde 3 Yaralı

Esendere yolu Sarıtaş Tüneli'nde gizli buzlanma nedeniyle takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:33
Yüksekova'da Trafik Kazası: Sarıtaş Tüneli'nde 3 Yaralı

Yüksekova'da Trafik Kazası: Sarıtaş Tüneli'nde 3 Yaralı

Kaza Detayları

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esendere yolunda bulunan Sarıtaş Tüneli'nde, plakası öğrenilemeyen otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

Müdahale ve Soruşturma

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1'i Ağır, 3 Yaralı
2
Yüksekova'da Trafik Kazası: Sarıtaş Tüneli'nde 3 Yaralı
3
Erzurum-Erzincan Karayolu'nda Ağır Tonajlı Araç Geçişine İzin Verilmiyor
4
Kastamonu'da Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
5
Samsun'da motosiklet kazası: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti, sürücü adliyeye sevk edildi
6
Vali Davut Gül Esenyurt’taki Minibüs Kazasında Yaralıları Hastanede Ziyaret Etti
7
Diyarbakır Kocaköy'de Şehir İçi Hat Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti