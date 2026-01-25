Esenyurt'ta sinir krizi: Kadın otomobilin üzerinde zıpladı

Talatpaşa Mahallesi'nde bir kadının otomobilin kaputuna çıkıp zıpladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirip sokağa çıktı. Kadın önce yoldan geçen otomobillerin önünü kesti, ardından bir otomobilin üzerine çıkarak aracın üzerinde zıpladı.

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının önce otomobilin kaputuna yattığı, ardından aracın üzerinde zıpladığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sakinleştirilip evine götürülen kadına, olay yerine gelen sağlık ekipleri evinde müdahale etti.

Olayı anlatan çevre sakini Onur Karakaya, "Kadının birisi arabanın üzerine çıktı. Dua ediyordu. Zar zor indirelim derken polis çağırdık. Sonrasında bir kadın gelip indirip binanın içerisine soktular sağ olsunlar" dedi.

OLAY YERİ