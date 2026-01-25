Esenyurt'ta sinir krizi: Kadın otomobilin üzerinde zıpladı

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın sinir krizi geçirip bir otomobilin kaputuna çıkarak zıpladı; anlar cep telefonu kamerasında.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:07
Esenyurt'ta sinir krizi: Kadın otomobilin üzerinde zıpladı

Esenyurt'ta sinir krizi: Kadın otomobilin üzerinde zıpladı

Talatpaşa Mahallesi'nde bir kadının otomobilin kaputuna çıkıp zıpladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 15.30 sıralarında Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1013 Sokak'ta meydana geldi.

Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirip sokağa çıktı. Kadın önce yoldan geçen otomobillerin önünü kesti, ardından bir otomobilin üzerine çıkarak aracın üzerinde zıpladı.

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının önce otomobilin kaputuna yattığı, ardından aracın üzerinde zıpladığı anlar yer aldı.

İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sakinleştirilip evine götürülen kadına, olay yerine gelen sağlık ekipleri evinde müdahale etti.

Olayı anlatan çevre sakini Onur Karakaya, "Kadının birisi arabanın üzerine çıktı. Dua ediyordu. Zar zor indirelim derken polis çağırdık. Sonrasında bir kadın gelip indirip binanın içerisine soktular sağ olsunlar" dedi.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

ESENYURT'TA PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞADIĞI İDDİA EDİLEN BİR KADIN, SİNİR KRİZİ GEÇİREREK YOLDAN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı — Antalya-Isparta Yolu
2
Samsun'da 'yasak ilişki' cinayeti: Sevgilisinin boğazını kesti
3
Şişli’de Kesik Başlı Cinayet: 2 Özbek Zanlı Havalimanında Yakalandı
4
Elazığ'da Kar Yağışında Mahsur Kalan Araç İl Özel İdaresi Kurtardı
5
Esenyurt'ta Trafik Tartışması Maganda Saldırısına Dönüştü — O Anlar Kamerada
6
Kütahya Simav'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 14 Gözaltı
7
Kahramanmaraş'ta 5 Günlük Bebeği Darp Eden Hemşire Afyon'da Teslim Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları