Esenyurt'ta Topuklu Sürücü Servistekilere Saldırdı: 6 bin 498 TL Ceza

İstanbul Esenyurt'ta topuklu ayakkabısıyla servistekilere saldıran kadın sürücüye polis tarafından 6 bin 498 TL para cezası kesildi; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:07
Esenyurt'ta Topuklu Sürücü Servistekilere Saldırdı: 6 bin 498 TL Ceza

Esenyurt'ta Topuklu Sürücü Servistekilere Saldırdı: 6 bin 498 TL Ceza

Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı'nda yaşanan olay

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yaşanan tartışma, kısa sürede fiziki müdahaleye dönüştü. Olay, Esenyurt 19 Mayıs Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

İddiaya göre trafikte ilerleyen kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma sırasında servis aracındaki bir kişi, kadın sürücüye hakaret ve küfür etti. Bu hakareti duyan kadın sürücü, topuklu ayakkabısıyla aracından inerek servis aracındaki kişilere doğru yönelip saldırdı.

Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kimlik bilgileri tespit edilen kadın sürücü yakalanarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Sürücüye, "Saygısızca araç kullanmak, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması maddesinden; toplam 6 bin 498 TL para cezası kesildi. Ayrıca kadın sürücü adli işlemler için emniyete götürüldü.

TOPUKLU AYAKKABISIYLA ARACINDAN İNİP SERVİSTEKİLERE SALDIRAN KADIN YAKALANDI

TOPUKLU AYAKKABISIYLA ARACINDAN İNİP SERVİSTEKİLERE SALDIRAN KADIN YAKALANDI

