Esenyurt'ta Trafik Tartışması: Kadın Sürücü Topuklu Ayakkabıyla Servise Saldırdı

Esenyurt'ta Trafikte Kısa Süreli Gerginlik: Kadın Sürücü Servis Yolcularına Saldırdı

Olayın Detayları

İstanbul Esenyurt ilçesinde, trafikte yaşanan sözlü tartışma kısa süreli bir gerginliğe dönüştü. Olay, geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında başlayan tartışma sırasında, servis aracında bulunan bir kişinin kadın sürücüye yönelik hakaret ve küfür içeren sözler sarf etmesi tansiyonu yükseltti.

Hakareti duyan kadın sürücü, aracından inerek servis aracındaki kişilere doğru yöneldi ve topuklu ayakkabısıyla saldırmaya başladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, çevrede bulunan başka bir kadının araya girerek müdahale etmesiyle büyümeden sona erdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Tarafların olay yerinden ayrılmasıyla trafik kısa sürede normale döndü.

İSTANBUL ESENYURT’TA TRAFİKTE YAŞANAN SÖZLÜ TARTIŞMA KISA SÜRELİ GERGİNLİĞE YOL AÇTI. BİR KADIN SÜRÜCÜNÜN ARACINDAN İNEREK SERVİS ARACINDAKİ KİŞİLERE SALDIRDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ.