Esenyurt'ta Trafik Tartışması: Kadın Sürücü Topuklu Ayakkabıyla Servise Saldırdı

İstanbul Esenyurt'ta trafikte çıkan sözlü tartışma, kadın sürücünün aracından inip servis aracındaki kişilere topuklu ayakkabısıyla saldırmasıyla büyüdü; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:29
Esenyurt'ta Trafik Tartışması: Kadın Sürücü Topuklu Ayakkabıyla Servise Saldırdı

Esenyurt'ta Trafikte Kısa Süreli Gerginlik: Kadın Sürücü Servis Yolcularına Saldırdı

Olayın Detayları

İstanbul Esenyurt ilçesinde, trafikte yaşanan sözlü tartışma kısa süreli bir gerginliğe dönüştü. Olay, geçtiğimiz günlerde 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, trafikte ilerleyen bir kadın sürücü ile servis aracı sürücüsü arasında başlayan tartışma sırasında, servis aracında bulunan bir kişinin kadın sürücüye yönelik hakaret ve küfür içeren sözler sarf etmesi tansiyonu yükseltti.

Hakareti duyan kadın sürücü, aracından inerek servis aracındaki kişilere doğru yöneldi ve topuklu ayakkabısıyla saldırmaya başladı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, çevrede bulunan başka bir kadının araya girerek müdahale etmesiyle büyümeden sona erdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Tarafların olay yerinden ayrılmasıyla trafik kısa sürede normale döndü.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

