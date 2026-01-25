Esenyurt'ta Trafik Tartışması Maganda Saldırısına Dönüştü — O Anlar Kamerada

Esenyurt Zafer Mahallesi'nde geçen cuma çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü; sürücü kapıya sıkıştırıldı, darp anları güvenlik kamerasına yansıdı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Zafer Mahallesi, Esenyurt'ta geçtiğimiz cuma günü meydana gelen olayda, trafikte 2 sürücü arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, trafikte 2 sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında öfkelenen bir şahıs ve arkadaşı, tartıştığı aracın önünü keserek otomobilde bulunan vatandaşa tekme ve yumruklarla saldırdı. Görüntülerde saldırganlardan birinin otomobildeki vatandaşı kapıya sıkıştırarak yumrukladığı görülüyor.

Babasının darp edildiğini gören oğlu ise kavgayı ayırmaya çalışırken "Yalvarırım dur" diye seslendi. Görüntülerde ayrıca oğlunun babasını uzaklaştırmaya çalıştığı ve o sırada "Yalvarırım yapma" dediği anlar yer aldı.

Saldırganlar bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Darp sonucu mağdurun burnu ve elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Mağdurun şüpheliler hakkında şikayetçi olmak için karakola başvurduğu bildirildi.

