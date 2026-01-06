Eski CHP Ereğli İlçe Başkanı Sertan Ocakçı Ofisinde Ölü Bulundu

Olayın Detayları

CHP’nin önceki dönem Ereğli ilçe başkanlarından ve önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Sertan Ocakçı, Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki ofisinde ölü bulundu.

İddiaya göre, Ocakçı’dan haber alamayan yakınları Yalı Caddesi üzerindeki ofisine gittiğinde Ocakçı’yı hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tespit ve Soruşturma

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ocakçı’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

CHP ÖNCEKİ DÖNEM EREĞLİ İLÇE BAŞKANLARINDAN VE ÖNCEKİ DÖNEM BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SERTAN OCAKÇI, ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNDE YALI CADDESİ ÜZERİNDEKİ OFİSİNDE ÖLÜ BULUNDU.