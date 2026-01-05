Eskişehir'de 1 çocuk ve 2 genç hayatını kaybetti — sürücü tutuklandı
75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana gelen kazada sürücü gözaltına alındı
Eskişehir’de 3 yayaya çarparak hayatlarını kaybetmelerine neden olan otomobilin sürücüsü Muhammed D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dün gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil; tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (21)'ya çarptı. Yayalar olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Sürücü, otomobili olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk ederek firar etti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Muhammed D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MUHAMMED D. TUTUKLANDI