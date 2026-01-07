Eskişehir'de 205 Motosiklet Denetimi: 50 Sürücüye Ceza

Eskişehir'de 1-6 Ocak 2025 tarihlerinde 205 motosiklet ve motorlu bisiklet denetlendi; kuralları ihlal eden 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 14:58
Eskişehir'de 205 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü denetlendi

50 kişiye kural ihlali ve belge eksikliğinden ceza

Eskişehir'de polis ekiplerinin yoğunlaştırılmış denetiminde 205 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kuralları ihlal ettiği ve belge eksikliği bulunduğu belirlenen 50 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, denetimler İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 1-6 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Ekipler, özellikle ana arterler ile araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde sürücüleri kontrol etti.

Denetimler sırasında, yasak olmasına rağmen yaya bölgelerine giriş yapanlar, trafikte kural ihlali yapanlar ve belge eksikliği tespit edilen sürücülere ilişkin işlemler yapıldı. Toplamda 50 kişiye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Emniyet yetkilileri, il merkezi sorumluluk alanı içerisinde planlamalar ve gelen ihbarlar doğrultusunda trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

