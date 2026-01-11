Eskişehir'de 27 Yaşındaki Buğra K.’nin Şüpheli Ölümü İnceleniyor

Eskişehir'de 27 yaşındaki Buğra K., Tepebaşı'ndaki evinde ölü bulundu; belediye tabibi olayın şüpheli olduğunu bildirdi, kesin neden otopsiyle belirlenecek.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:08
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:10
Eskişehir'de 27 Yaşındaki Buğra K.’nin Şüpheli Ölümü İnceleniyor

Eskişehir'de 27 yaşındaki Buğra K.’nin şüpheli ölümü

Eskişehir'de, 27 yaşındaki Buğra K. ikamet ettiği dairesinde ölü bulundu. Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Güllüce Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede gerçekleşti.

Olayın seyri

Gençten uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, hareketsiz halde bulunan Buğra K.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve otopsi

Belediye tabibi, olayın şüpheli ölüm olarak kaydedildiğini bildirdi. Buğra K.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı; kesin ölüm nedeni yapılacak adli ve tıbbi incelemeler sonucunda belirlenecek.

