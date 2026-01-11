Eskişehir'de 27 Yaşındaki Buğra K.’nin Şüpheli Ölümü İnceleniyor

Eskişehir'de 27 yaşındaki Buğra K.’nin şüpheli ölümü

Eskişehir'de, 27 yaşındaki Buğra K. ikamet ettiği dairesinde ölü bulundu. Olay, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Güllüce Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede gerçekleşti.

Olayın seyri

Gençten uzun süre haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler, hareketsiz halde bulunan Buğra K.'yi sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve otopsi

Belediye tabibi, olayın şüpheli ölüm olarak kaydedildiğini bildirdi. Buğra K.'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı; kesin ölüm nedeni yapılacak adli ve tıbbi incelemeler sonucunda belirlenecek.

TEPEBAŞI İLÇESİ ÇAMLICA MAHALLESİ GÜLLÜCE SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN 3 KATLI APARTMANIN SON KATINDA İKAMET EDEN 27 YAŞINDAKİ BUĞRA K. İSİMLİ ŞAHISTAN HABER ALAMAYAN YAKINLARI DURUMU POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ. ÇİLİNGİR YARDIMI İLE ŞAHSIN DAİRESİNE GİRDİ. HAREKETSİZ BİR ŞEKİLDE BULUNAN ŞAHSA SAĞLIK EKİPLERİNCE YAPILAN KONTROLLERDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ. BELEDİYE TABİBİ ŞAHSIN ÖLÜMÜYLE ALAKALI ŞÜPHELİ KARARI VERDİ. ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN HASTANE MORGUNA KALDIRILDI. ŞAHSIN KESİN ÖLÜM NEDENİ YAPILACAK İNCELEME SONRASINDA BELLİ OLACAK.