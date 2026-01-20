İnegöl'de 38 Yaşındaki Şadan Kaladağ Evinde Ölü Bulundu

Bursa İnegöl'de 38 yaşındaki Şadan Kaladağ, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu; cenazesi Adli Tıp'a gönderildi, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 15:42
Olayın Detayları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 38 yaşındaki Şadan Kaladağ yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olay, saat 12.00 sıralarında, Cemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi.

Arkadaşlarından haber alamayan Kaladağ'ın yakınları evine gitti. Eve giren arkadaşları genci hareketsiz halde yatakta yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Tıbbi ve Hukuki Süreç

Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

