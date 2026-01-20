İnegöl'de 38 Yaşındaki Şadan Kaladağ Evinde Ölü Bulundu
Olayın Detayları
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 38 yaşındaki Şadan Kaladağ yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Olay, saat 12.00 sıralarında, Cemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katında meydana geldi.
Arkadaşlarından haber alamayan Kaladağ'ın yakınları evine gitti. Eve giren arkadaşları genci hareketsiz halde yatakta yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Tıbbi ve Hukuki Süreç
Sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.
OLAY, SAAT 12.00 SIRALARINDA KEMALPAŞA MAHALLESİ ÇAVUŞDAYI SOKAK'TA BULUNAN APARTMANIN İKİNCİ KATINDA MEYDANA GELDİ.