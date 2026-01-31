Eskişehir'de 7 Aracın Camını Kıran Yaşı Küçük Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Şirintepe Mahallesi'nde farklı tarihlerde meydana gelen toplam 7 araç camı kırma ve bazı araçlardan hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen yaşı küçük bir şahıs, polis ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Soruşturma ve operasyon

Olayların aydınlatılması için Asayiş Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü eşgüdümlü çalışma yürüttü. Bölgedeki sınırlı sayıda güvenlik kamerasından elde edilen kayıtlar, olayların yaşandığı saatlerin analiz edilmesine olanak sağladı. Polis ekipleri bu bilgilerle saha üzerinde saat aralıklarını daraltıp, hedeflenen bölgede yoğunlaşarak dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Görüntülerde neler var?

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin araç camına sert bir cisim fırlattığı ve park halindeki otomobillerin yanında dolaşarak araçları kontrol ettiği görülüyor. Kaydedilen görüntüler, şüphelinin tespit edilmesinde önemli delil olarak kullanıldı.

Sonuç ve mağdur memnuniyeti

Yakalanan şüpheliye ait işlemlerin ardından çalınan eşyalar sahiplerine teslim edildi. Başta camları kırılan araç sahipleri olmak üzere bölge sakinleri, olayın çözülmesinden dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti ve memnuniyetlerini dile getirdi.

