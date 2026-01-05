DOLAR
Eskişehir'de Açık Cezaevinden Firar Eden Şahıs (7 Yıl Hapis) Yakalandı

Eskişehir'de açık cezaevinden firar eden S.A. (38), polis ekiplerince yakalanarak 'Uyuşturucu Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 7 yıl hapis cezası ile adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:06
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:26
Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre; S.A. (38) isimli erkek şahıs, tutuklu olarak bulunduğu Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.

Firarın ardından, şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak bugün adliyeye sevk edildi.

Şahsın, 'Uyuşturucu Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan verilen 7 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

