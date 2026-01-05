Eskişehir'de Açık Cezaevinden Firar Eden Şahıs (7 Yıl Hapis) Yakalandı

Eskişehir'de açık cezaevinden firar eden S.A. (38), polis ekiplerince yakalanarak 'Uyuşturucu Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 7 yıl hapis cezası ile adliyeye sevk edildi.