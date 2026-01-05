Eskişehir'de Açık Cezaevinden Firar Eden Şahıs (7 Yıl Hapis) Yakalandı
Olayın Detayları
Edinilen bilgilere göre; S.A. (38) isimli erkek şahıs, tutuklu olarak bulunduğu Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.
Firarın ardından, şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahıs yakalanarak bugün adliyeye sevk edildi.
Şahsın, 'Uyuşturucu Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan verilen 7 yıl hapis cezası ile arandığı öğrenildi.
