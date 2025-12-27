DOLAR
Kahramanmaraş'ta Metruk Ev Çöktü: İtfaiye Müdahale Etti

Kahramanmaraş Onikişubat'ta Şazibey Mahallesi'ndeki metruk evin bir kısmı çöktü; itfaiye ekipleri müdahale etti, ilk belirlemelere göre yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 18:03
Kahramanmaraş'ta Metruk Ev Çöktü: İtfaiye Müdahale Etti

Kahramanmaraş'ta metruk ev çöktü

Olay, Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerinde bulunan ikamette meydana geldi.

Metruk evin bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve inceleme

İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak gerekli incelemeleri yaptı. İlk belirlemelere göre olayda yaralı olmadığı öğrenildi.

Ekipler, metruk evin çevresinde gerekli tedbirleri alarak yıkım sürecine ilişkin çalışma başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

