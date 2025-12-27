Kahramanmaraş'ta Metruk Ev Çöktü: İtfaiye Müdahale Etti

Kahramanmaraş'ta metruk ev çöktü

Olay, Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi Sait Zarifoğlu Bulvarı üzerinde bulunan ikamette meydana geldi.

Metruk evin bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye müdahalesi ve inceleme

İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak gerekli incelemeleri yaptı. İlk belirlemelere göre olayda yaralı olmadığı öğrenildi.

Ekipler, metruk evin çevresinde gerekli tedbirleri alarak yıkım sürecine ilişkin çalışma başlattı.

