Sultangazi'de Tekstil Atölyesi Yangını — Evlerde Maddi Hasar

İstanbul Sultangazi'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok, çevredeki bazı evlerde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:45
Esentepe Mahallesi, 2393 Sokak | Saat 16.00

İstanbul Sultangazi’de bulunan bir tekstil dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak atölye ile bitişiğindeki bazı dairelerde maddi hasar oluştu.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2393 sokak üzerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi; dumanları gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına çevredeki binanın çatısından müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yapılan soğutma çalışmaları sonucunda yangın tamamen söndürüldü ve sokakta panik sona erdi.

Yangın sonrası tekstil atölyesinde ve çevresindeki bazı dairelerde maddi hasar meydana geldi.

Evi zarar gören Cuma Gürbüz, 'Bizim ev binanın arka tarafında. Sudan dolayı evin içi batmış. Bütün camlar ve kapılar kırılmış' dedi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

