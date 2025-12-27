DOLAR
Sultangazi'de Tekstil Atölyesi Yangını — Çevre Evler Zarar Gördü

İstanbul Sultangazi'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; can kaybı yok, bitişiğindeki bazı evlerde maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:54
İstanbul Sultangazi'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı, ancak atölyenin bitişiğinde bulunan bazı evlerde maddi hasar oluştu.

Olayın Detayları

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2393 sokak üzerinde başladı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar ve alevler yükseldi. Olayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yangına çevredeki binanın çatısından müdahale etti ve kapsamlı soğutma çalışmaları sonrası alevler tamamen söndürüldü. Müdahalenin ardından sokakta yaşanan panik sona erdi.

Hasar ve Vatandaşların İfadeleri

Yangın sonrası tekstil atölyesi ve çevresindeki bazı dairelerde maddi zarar meydana geldi. Yangında evi zarar gören Cuma Gürbüz yaşananları şöyle anlattı: "Bizim ev binanın arka tarafında. Sudan dolayı evin içi batmış. Bütün camlar ve kapılar kırılmış".

Soruşturma

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

