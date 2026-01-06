Eskişehir'de Askere Gidecek Genç Kaza Kurbanı: Tabutuna "O şimdi asker" Tülbent Serildi

Eskişehir'de Askere Gidecek Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaza ve cenaze töreninin ayrıntıları

Eskişehir'de önceki gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 gençten biri olan ve önümüzdeki cuma günü askere gidecek Eray Akyol son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, 75. yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Yarış yapan Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, Eray Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (20)'ya çarparak üç gencin feci şekilde ölümüne sebep oldu.

Otopsilerinin ardından Ayşegül Seliti ve Samiye Saygı dün son yolculuklarına uğurlanmıştı. Yurtdışından yakınları beklenen 20 yaşındaki Eray Akyol için ise namaz kılınması amacıyla Hz. Ömer Camii'ne cenazesi getirildi.

Tabuta "O şimdi asker" tülbenti serildi

Cuma günü Çanakkale'ye askere uğurlanacak olan Eray Akyol'un tabutuna, askere giderken omzuna atması için hazırlanan ve üzerinde "O şimdi asker" yazılı tülbent ile Türk bayrağı serildi. Tabutun başından ayrılmayan Akyol'un arkadaşları, asker eğlencesinde takacakları yeşil tülbentleri kollarına bağladı.

Baba: "Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma"

Kederli baba Birol Sancar, kaza yaşanan bölgede önlem alınmasını isteyerek, "Burada bu olaylar sık sık oluyor. Yeter, bugün bana, yarın komşuma, öbür gün arkadaşıma. Artık büyüklerimizden buraya el atmalarını istiyoruz." dedi. Sancar sözlerine, "Oğlum cuma günü askere gidip ayın 10’unda, cumartesi günü Çanakkale Jandarma Birliği’ne katılacaktı. Şu an gördüğünüz gibi yavrum tabutta, diyeceğim, söz yok artık. Dostlar sağ olsun" şeklinde devam etti.

Eray Akyol'un cenazesi, Hz. Ömer Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında gözyaşları içinde Asri Mezarlık'ta defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

