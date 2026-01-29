Eskişehir'de balkondan motosiklet ekipmanları çalan amatör hırsız güvenlik kamerasında

Gökkuşağı Sitesi'nde sabah vakti hırsızlık

Eskişehir'in Gökmeydan Mahallesi Salkım Söğüt Sokak üzerinde bulunan Gökkuşağı Sitesi'ndeki 20 numaralı apartmanda dün sabah meydana gelen olayda, saat 06.51 sıralarında bir genç erkek şahıs, apartman balkonundan motosiklet ekipmanları çaldı.

Kapıdaki güvenlik kamerasını fark etmeyen amatör hırsızın yüzü açık şekilde kayda yansıdığı görüntülerde, şahsın bir kuryeye ait dizlik, yağmurluk ve çanta gibi eşyaları aldığı görülüyor.

Görüntülerde hırsızın daha sonra diğer balkonları incelediği ve apartmanın önünden uzaklaştığı, ayrıca garajdaki ve erişebildiği diğer balkonlardaki bazı eşyaları da aldığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak apartman sakinlerinin söz konusu şahıstan şikayetçi olduğu, şahsın kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

