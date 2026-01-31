Eskişehir'de Emsal Karar: Tepebaşı Belediyesi'nin Katı Atık KDV'si İptal Edildi

Eskişehir'de emsal karar: Katı atık KDV'si iptal edildi

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'nin katı atık bedeli üzerinden 2025 yılının farklı dönemlerine ait tahakkuk ettirdiği toplam 7.998 TL tutarındaki Katma Değer Vergisi (KDV), Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi kararıyla iptal edildi.

Dava süreci ve mahkeme gerekçesi

Dava, A.İ. tarafından açıldı. Davacı, kamu hizmetlerinin karşılığında alınan bedellerin vergi niteliğinde olmadığını ve bu nedenle KDV'ye tabi olmaması gerektiğini ileri sürdü. Belediyenin yetkili olmadığını savunan mahkeme heyeti, Katı Atık Bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin yetki yönünden hukuka uygun bulunmadığı kanaatine vardı. Mahkeme, söz konusu KDV bedelinin iptaline karar verdi ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 30.000 TL vekalet ücretinin davalı idare tarafından davacıya ödenmesine hükmetti. Karara karşı istinaf yolu kapalıdır.

Avukatın değerlendirmesi

Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, karara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: 'Katı atık bedeli, şehrimizi oldukça rahatsız etti. Çok yüksek meblağlar geldi. Özellikle Tepebaşı Belediyesi de, Odunpazarı Belediyesi de aynı şekilde; ancak iş yerlerinden dolayı ciddi meblağlar ödemek zorunda kalındı. İnsanlar bu tahakkuk fişleriyle ilgili dava açmak isteyenler oldu. Bunlardan bir tanesiyle ilgili olarak bir karar çıktı. Karar kesin; yani istinaf yolu da kapalı. Kesin olarak verilmiş bir karar. Bu kararda, KDV ile ilgili kısmı mahkeme iptal etti. Belediyeye, 'Sen KDV isteyemezsin, yetkili değilsin, Vergi Dairesi'nin yerine geçerek KDV tahsilatı yapamazsın' dedi. Aynı zamanda da belediyeyi karşı vekâlet ücretine hükmetti.'

Gücüyener, mahkeme kararının belediyenin KDV talebine ilişkin haklı olmadığına işaret ettiğini ve anapara kısmı için açılmış ve devam eden davaların da sürecinin takip edileceğini belirtti.

AVUKAT PINAR TURHANOĞLU GÜCÜYENER