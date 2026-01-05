Eskişehir'de Feci Kaza: 14 Yaşındaki Ayşegül Seliti Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kaza Ayrıntıları

Eskişehir'de bir otomobilin tramvaydan inen yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda gerçekleşti. Sürücü Muhammed D. yönetimindeki 26 ADU 714 plakalı araç; Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (21)'ya çarptı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yayaların olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü otomobilini yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk ederek kaçtı; sürücü ve beraberindekiler kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Muhammed D., bugün adliyeye sevk edildi.

Cenaze Töreni ve Ailelerin Acısı

Kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan, Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8/C sınıfı öğrencisi Ayşegül Seliti'nin cenaze töreni 100. Yıl Camii'nde düzenlendi. Çok sayıda vatandaş törene katılarak aileye destek verdi.

Yüreği yanan baba Bülent Seliti taziyeleri kabul etti. Ayakta durmakta güçlük çeken anne Gülden Seliti, kızının tabutu başında ağlarken baygınlık geçirdi. Ayşegül Seliti'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı saatlerde cenazesi gerçekleştirilen Samiye Saygı, Cevizli Mezarlığı'na defnedildi. Eray Akyol'un cenazesinin ise yarın öğle namazına müteakip Hz. Ömer Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Okuluna ilişkin bir ayrıntı da yürek burktu: Ayşegül Seliti'nin fotoğrafı, okuduğu sınıfta oturduğu sıranın üzerine konuldu.

