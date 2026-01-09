Eskişehir'de Fırtına Nedeniyle Otoparkta Duvar Devrildi — Araç İçi Görüntüler Ortaya Çıktı
Otoparkta yaşanan anlar araç içi kameraya yansıdı
Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta dün saat 12.40 sıralarında meydana gelen olayda, şiddetli rüzgarın etkisiyle metruk bir binanın çatı duvarı açık otoparkın üzerine çöktü.
Çevre sakinlerinin gürültü nedeniyle 'patlama' ihbarında bulunması üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayda 6 araç zarar görürken, şans eseri yaralanan olmadı.
Bugün yeni gelişme olarak, otoparkta bulunan bir aracın kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde duvarın devrilme anı ve araçların enkazın altında kaldığı anlar yer alıyor.
