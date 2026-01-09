Eskişehir'de Fırtına Nedeniyle Otoparkta Duvar Devrildi — Araç İçi Görüntüler Ortaya Çıktı

Eskişehir Yenibağlar'da fırtınada metruk binanın duvarı otoparka devrildi; 6 araç hasar gördü, yaralanma yok. O anlar araç içi kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:32
Otoparkta yaşanan anlar araç içi kameraya yansıdı

Eskişehir'in Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta dün saat 12.40 sıralarında meydana gelen olayda, şiddetli rüzgarın etkisiyle metruk bir binanın çatı duvarı açık otoparkın üzerine çöktü.

Çevre sakinlerinin gürültü nedeniyle 'patlama' ihbarında bulunması üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayda 6 araç zarar görürken, şans eseri yaralanan olmadı.

Bugün yeni gelişme olarak, otoparkta bulunan bir aracın kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde duvarın devrilme anı ve araçların enkazın altında kaldığı anlar yer alıyor.

ESKİŞEHİR’DE DÜN FIRTINANIN ETKİSİYLE METRUK BİR BİNANIN DUVARININ AÇIK OTOPARKA DEVRİLDİĞİ VE 6 ARAÇTA HASAR OLUŞTURDUĞU OLAYA İLİŞKİN ARAÇ İÇİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.

