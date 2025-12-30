Eskişehir'de işitme engelli Hazal Güntay kayıp

Eskişehir'de işitme engelli Hazal Güntay kayboldu

Eskişehir'de işe gitmek için evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki işitme engelli Hazal Güntay için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp başvurusu ve arama çalışmaları

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Toros Sokak üzerindeki bir apartmanda ablasıyla yaşayan Hazal Güntay, 29 Aralık günü saat 08.30'da işe gitmek üzere evden ayrıldı. Ardından kendisinden haber alamayan yakınları, Güntay'ın o gün işe gitmediğini öğrenince İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. O günden bu yana süren arama çalışmaları polis ekipleri tarafından devam ettiriliyor.

Görgü ve tanık çağrısı

Yakınları, Hazal'ı gören veya yerini bilenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini istedi. Kayıp olduğu gün üzerinde lacivert kot pantolon, siyah şişme mont ve beyaz spor ayakkabı bulunduğu belirtildi. Ayrıca genç kadının yaklaşık 1.54 boyunda olduğu kaydedildi.

Ailenin endişesi

Hazal Güntay'ın ablası, kız kardeşinin telefonunu yanına aldığını ancak gelen çağrıları meşgule attığını söyledi. Bunun Hazal tarafından mı yoksa bir başkası tarafından mı yapıldığını bilmediklerini belirtti. Ablası, Güntay'ın geçmişte kendi rızasıyla yakınlarına haber verip kaçtığını, iki gün sonra geri döndüğünü ancak bu kez kendilerinden hiçbir haber alamadıklarını dile getirdi. Aile, gelecek iyi haberi bekliyor.

HAZAL GÜNTAY