Eskişehir'de Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Alpu ilçesinde Anadolu Mirası Operasyonları

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu İlçesi’nde izinsiz define bulmak amacıyla kazı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmada, ekipler kazı alanına intikal ettiğinde 8 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 eksvatör, taşımak amacıyla kullanılan lobet, 3 metre çeki halatı, 30 metre halat ile 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE KAÇAK KAZI YAPARKEN JANDARMA EKİPLERİNİN SUÇÜSTÜ YAKALADIĞI 8 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI.