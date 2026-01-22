Eskişehir'de Jandarmadan Kaçak Kazı Operasyonu: 8 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma, Alpu’da izinsiz define kazısı yapan 8 şüpheliyi suçüstü yakaladı; 1 eksvatör, halatlar ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:58
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:58
Alpu ilçesinde Anadolu Mirası Operasyonları

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alpu İlçesi’nde izinsiz define bulmak amacıyla kazı yapılacağı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında yürütülen çalışmada, ekipler kazı alanına intikal ettiğinde 8 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen 1 eksvatör, taşımak amacıyla kullanılan lobet, 3 metre çeki halatı, 30 metre halat ile 5 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

