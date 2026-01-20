Eskişehir'de Kask Kamerası Kaydetti: Motosikletli Kontrolsüz Araca Kıl Payı Kurtuldu

Kaza anı ve sürücüler arasındaki sözlü tartışma kamerada

Eskişehir'de ara sokaktan caddeye aniden çıkan araca çarpmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsünün yaşadıkları, kask kamerasına yansıdı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesinde, Nilüfer Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Koç idaresindeki motosikletin önüne, Mutlukan Sokaktan kontrolsüz şekilde 26 HK 725 plakalı otomobil çıktı. Durumu son anda fark eden motosikletli, ani bir refleksle çarpmaktan kurtuldu ve o anlar kask kamerasına anbean yansıdı.

Olay sonrası motosikletli, otomobilin yanına giderek sürücüye tepki gösterdi: "Yaşına hürmetim var, ama kurtarmasam ne olacaktı biliyorsun değil mi? Sana hiçbir şey olmayacaktı, 2 tane sabinin canını alacaktın".

Hatasını kabul eden yaşlı araç sürücüsü ise, "Özür dilerim görmedim. Allah razı olsun sen de kendini kurtardın. Yani özür dilerim. Kaza yapacaktık. Görmedim özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar, trafik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Görüntülerde sürücüler arasındaki sözlü uyarı ve pişmanlık öne çıkıyor.

