Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk komşuda bulundu

Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk komşu evinde bulundu

Mahalle sakinleri ve polis ekipleri olayı takip etti

Eskişehir'de kayıp ihbarı verilen 11 yaşındaki Muhammed Ali Ç., ailesinin endişesine son veren bir gelişme ile bulundu. Çocuk, evinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki komşunun evinde arkadaşıyla oyun oynarken tespit edildi.

Olay, Cunudiye Mahallesi Yağcılar Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Muhammed Ali Ç., saat 13.00 sıralarında evden ayrıldı ve daha sonra geri dönmedi. Uzun süre haber alınamaması üzerine aile, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı ve mahalledeki güvenlik kameralarını inceledi. Arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, saat 18.45 civarında babası tarafından bulundu. Yapılan incelemede, kayıp olduğu süre boyunca Hacı Hafız Sokak'taki komşu evinde arkadaşıyla oyun oynadığı öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE KAYIP OLARAK ARANAN 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK, EVİNDEN YAKLAŞIK 100 METRE UZAKLIKTAKİ KOMŞUSUNUN EVİNDE ARKADAŞIYLA OYUN OYNARKEN BULUNDU.