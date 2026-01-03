DOLAR
Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk komşuda bulundu

Eskişehir'de evinden çıkan 11 yaşındaki Muhammed Ali Ç., saatler sonra komşu evinde oyun oynarken bulundu; ailesi polis ekiplerine başvurmuştu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:02
Mahalle sakinleri ve polis ekipleri olayı takip etti

Eskişehir'de kayıp ihbarı verilen 11 yaşındaki Muhammed Ali Ç., ailesinin endişesine son veren bir gelişme ile bulundu. Çocuk, evinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki komşunun evinde arkadaşıyla oyun oynarken tespit edildi.

Olay, Cunudiye Mahallesi Yağcılar Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Muhammed Ali Ç., saat 13.00 sıralarında evden ayrıldı ve daha sonra geri dönmedi. Uzun süre haber alınamaması üzerine aile, durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Polis ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı ve mahalledeki güvenlik kameralarını inceledi. Arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, saat 18.45 civarında babası tarafından bulundu. Yapılan incelemede, kayıp olduğu süre boyunca Hacı Hafız Sokak'taki komşu evinde arkadaşıyla oyun oynadığı öğrenildi.

