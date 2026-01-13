Eskişehir'de Midesinde 44 Kapsül Metamfetamin Taşıyan Şahıs Tutuklandı
Olayın Detayları
Yurtdışından Eskişehir'e giriş yapan S.A. (25), kent girişindeki çevirme noktasında polis ekiplerinin dikkati sayesinde durduruldu. Yapılan ilk incelemede şüpheli davranışlar üzerine hastaneye sevk edilen şahıs hakkında detaylı tetkikler yapıldı.
Hastanede gerçekleştirilen tetkikler sonucunda şahsın yutmak suretiyle midesinde 44 kapsül metamfetamin taşıdığı tespit edildi.
Operasyon ve Sonuç
Cerrahi müdahale ile söz konusu kapsüller şahsın bedeninden çıkarıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Polisin titiz çalışması sayesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Eskişehir'de piyasaya sürülmeden engellenmesi sağlandı.
