Eskişehir'de Midesinde 44 Kapsül Metamfetamin Taşıyan Şahıs Tutuklandı

Eskişehir girişindeki kontrolde durdurulan S.A. (25), midesinde 44 kapsül metamfetaminle bulundu; ameliyatla çıkarıldı ve mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:06
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:06
Olayın Detayları

Yurtdışından Eskişehir'e giriş yapan S.A. (25), kent girişindeki çevirme noktasında polis ekiplerinin dikkati sayesinde durduruldu. Yapılan ilk incelemede şüpheli davranışlar üzerine hastaneye sevk edilen şahıs hakkında detaylı tetkikler yapıldı.

Hastanede gerçekleştirilen tetkikler sonucunda şahsın yutmak suretiyle midesinde 44 kapsül metamfetamin taşıdığı tespit edildi.

Operasyon ve Sonuç

Cerrahi müdahale ile söz konusu kapsüller şahsın bedeninden çıkarıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polisin titiz çalışması sayesinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin Eskişehir'de piyasaya sürülmeden engellenmesi sağlandı.

