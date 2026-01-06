Eskişehir'de Ölüm Yolu: Selami Vardar Bulvarı'nda Tedbir Çağrısı

Eskişehir'de geçtiğimiz gece yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği noktada, önceki yıllarda da iki ayrı kazada 2 kişi daha yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri, araçların kasisten kaçmak için tramvay yolundan hızla geçtiğini belirterek yetkililerden önlem istiyor.

Kaza ve geçmiş vakalar

Odunpazarı ilçesinde geçtiğimiz gün gece saatlerinde, süratli otomobilin çarpması sonucu Eray Akyol (20), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı (20) hayatını kaybetti. Kaza, Muhammed D. idaresindeki 26 ADU 714 plakalı otomobilin tramvaydan inen yayalara çarpmasıyla gerçekleşti.

Yaklaşık 2 sene önce aynı bölgeye 200 metre mesafede, iddiaya göre kasisten yavaşlamak yerine tramvay yolundan geçen hafif ticari aracın sürücüsü 19 yaşındaki İ.F.E. yönetimindeki 26 PS 658 plakalı araç, 72 yaşındaki Mustafa Yılmaz'a çarparak ölümüne sebep olmuştu. Aynı yıl içinde, 26 ST 682 plakalı otomobili kullanan 19 yaşındaki M.Ö., yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Cafer Özyıldırım'a çarparak can kaybına yol açmıştı.

Mahalle muhtarı: Demir bariyer ve UKOME talebi

75. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Koyuncu, mahallenin sosyal medya hesaplarında uyarılar yaptıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Mahalle sayfalarımızda ve sosyal medya hesaplarımızda duyurular yapmıştık. Bu yolların sıkıntılı olduğunu, gençleri bu konuda özellikle uyardığımızı ifade etmiştik. Maalesef bir sonuca ulaşamadık. Aslında durağımız çevresinde araçların geçmesi gereken noktada bir bariyer bulunuyor. Araçlar kasisten kaçmak için tramvay yolundan hızlı vaziyette geçmekte. Bununla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden demir bariyerler talep ettim. Kavşağı kadar, yaklaşık 200-250 metrelik bir bariyer istedim. Kavşaklar haricindeki tramvay yolunun tamamen asfalttan ayrılmasını, buranın bariyerle korunmasını istiyorum, çünkü bu ilk olayımız değil. Birkaç sene önce de cami dernek başkanımız Cafer amcayı aynı noktada elim bir trafik kazasında kaybettik. Bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden böyle bir talebim olacak. Dilekçeli olarak müracaatımı yaptım. UKOME’de bunu değerlendirecekler, umarım olumlu sonuçlar alınır. Yetkililerden, buradaki trafikle ilgili önlem alınmasını talep ediyorum. Gerçekten çok üzgünüz"

Güvenlik ve devriye talepleri

Koyuncu, devriyelerin artırılmasını ve mahalleye karakol kurulmasını istedi:

"Devriyelerin sıklaştırılmasını talep ediyorum. Aslında burası olayların çok az olduğu, temiz bir mahalle. Burası rahat olduğu için, başka mahallelerde kanuna uymayan kişiler geliyorlar. Çünkü polis noktamız yok, karakol yok. Eskiden burası jandarma bölgesiydi, devriyeler çok daha fazlaydı ve bu tarz olaylar daha az yaşanıyordu. Artık polisimiz bakıyor. Tabii onlar da görevlerini yerine getiriyorlar, dakika başı burada olmaları mümkün değil ama burada bir karakol olursa daha iyi olur. Mahallemizin en büyük taleplerinden birisi bu. Yaklaşık 20 bin nüfusa sahip bir mahalleyiz. Eğer ki karakol yapılırsa, bu tarz olaylarda biraz daha caydırıcı olur. Mahallemizde sadece trafik kazaları olmuyor, son dönemlerde Türkiye’nin genelinde olduğu gibi uyuşturucu vakaları artmaya başladı. Mahallede birkaç noktada kamera var ama yetersiz. Bu sebeple, mahalle girişlerine de kameralar kurulursa bu tarz vakalarda suçluların yakalanması noktasında fayda sağlayacaktır."

Mahalle sakininin çağrısı

77 yaşındaki Fikret Atasoy, yaklaşık 30 yıldır mahallede yaşadığını belirterek şunları söyledi:

"Burada bizim komşumuz olan bir hacı ölmüştü. O olaydan sonra belediye set yaptı. Bu defa arabalar tramvay yoluna girmeye başladılar. En çok eczane arabaları, ilaç getirenler ve acele gidenler buraya giriyorlar. Tramvay yoluna girmek zaten tehlikeli, yasak. Aslında giremezsin ama kasiste frene basmamak için tam gaz giriyorlar. Belediyenin önlem alması gerekiyor. Şu demir yolunu biraz bozun, tırtıklı hale getirin, adamlar buraya girmesinler. Bu tedbirleri insanlar, çocuklar ölmeden getirmeleri lazım ama bu olmayacak, illa bir kişi ölecek"

Mahalle sakinleri, özellikle Selami Vardar Bulvarı için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve emniyetten acil olarak demir bariyer, kamera, sıklaştırılmış devriye ve karakol taleplerinde bulunuyor.

