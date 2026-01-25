Eskişehir'de Sahte Bilezikle Cumhuriyet Altını Talep Eden Dolandırıcı Gözaltında

Eskişehir Odunpazarı'nda bir kuyumcuya sahte bileziklerle gelen ve Cumhuriyet altını talep eden şüpheli F.Y., kuyumcunun şüphelenip yaptığı testler sonucu yakalandı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın Detayları

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre F.Y., elindeki yaklaşık 34 gram ağırlığındaki ve pirinçten yapıldığı öngörülen sahte bilezikleri Cumhuriyet altını ile değiştirmek istedi.

Kuyumcu çalışanı Ömür Çınar ile pazarlık yapan şüphelinin talebi üzerine ilk incelemeyi yapan Çınar, sahte altınların 222 bin TL değerinde olduğunu hesapladı. İlk testte sahte bilezikler gerçeğe oldukça benzediği için olumsuz sonuç alınmadı; ancak daha etkili bir solüsyonla yapılan detaylı kontrolde bileziklerin sahte olduğu ortaya çıktı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis Müdahalesi ve Sabıka Kaydı

Kuyumcunun ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli F.Y.'yi gözaltına aldı. Olay sırasında şüpheli, bileziklerin kendisine ait olmadığını belirterek asıl sahibi getireceğini söyleyip dükkandan ayrılmak istedi; ancak kuyumcu çalışanları bu teklifi kabul etmeyerek şahsı işletmede tuttu. Yetkililer, şüphelinin daha önceden de benzer dolandırıcılık girişimlerinden sabıkasının bulunduğunu bildirdi.

Esnafın Açıklaması

Olayı anlatan kuyumcu çalışanı Ömür Çınar şunları söyledi:

"Sahte bilezik satmaya gelen şahıs gayet soğukkanlıkla bileziği satmak için geldi. Hatta karşılığında da Cumhuriyet altını talep etti 4 tane. Borcu olduğunu söyledi. Ben fiyatını söyledikten sonra, 'Fiyatta da bir şeyler yapabilir misiniz' diye hatta pazarlık da yaptı. Ondan sonra bileziğin sahte olduğunu söyleyince polisi çağırmamamız için yalvardı, 'Ben de başkasından aldım altını. Ben onu getireyim, bilezik sizde kalsın, ben gideyim' tekliflerinde bulundu hatta. Polis ekipleri gelince şahsı kelepçeleyip götürdüler."

Çınar, olayla ilgili ayrıca şunları ekledi: "Bilezik 34 buçuk gram. Aşağı yukarı 220 bin lira piyasa değeri var. Böyle sahtecilik, dolandırıcılık olaylarına yaptırımların yükselmesi lazım. Bilezikler sahte ama gerçek gibi yapılıyor. Anlaması zorlaşıyor. Bizim ayar solüsyonlarımız var. Onlarla bakıyoruz. Birinci testte anlaşılmadı. Daha detaylısını yaptığımda anladım. Şüphelendiğimiz her bilezikte yapıyoruz. Şahsın soğukkanlılığı çok profesyoneldi. Cumhuriyet altını alıp parasını da üstüne alıp gidecekti. Kuyumcular bunun farkında çok detaylı kontrol ediyorlar. Artık bilinçliyiz bunu kontrol ediyoruz."

Uyarı

Kuyumcular ve yetkililer, benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması ve şüpheli durumlarda derhal polise haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜSÜNDEN ALTINLARI TAKASLAMAYA ÇALIŞMASI