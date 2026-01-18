Eskişehir'de Servis Aracıyla Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Eskişehir'de Nilüfer Caddesi ve Yaşar kemal Caddesi kesişiminde servis aracı ile otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı, yaralılar itfaiye tarafından çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:38
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:53
Olay yeri ve müdahale

Eskişehir'de gece saatlerinde Nilüfer Caddesi ve Yaşar kemal Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, 26 S 1214 plakalı servis aracının sağ tarafına bir otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracının kaportasında göçük oluştu ve serviste bulunan yolcular araçta sıkıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesi ile sıkışan yolcular araçtan çıkarıldı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından 4 kişinin yaralandığı ve yaralıların hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından incleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

