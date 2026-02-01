Eskişehir'de Şüpheli Araçta 100 Şişe Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Eskişehir'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 100 şişe kaçak alkol ele geçirildi; operasyon halk sağlığı ve vergi kaybını önlemeye yönelik yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 10:21
Polis ekipleri halk sağlığı ve vergi kaybını önlemek için operasyon düzenledi

Eskişehir’de polis ekiplerince durdurulan bir araçta 100 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, halk sağlığının korunması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Ekiplerce sürdürülen çalışmalarda, şüpheli bir araç üzerinde yapılan aramada 100 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları