Eskişehir'de Taksi, Dönüş Yapan Dolmuşa Çarptı
Kaza Ayrıntıları
Olay, Cumhuriyet Bulvarı'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; 26 T 0243 plakalı taksi, 26 M 0100 plakalı dolmuşa henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı.
Tamponu düşen takside ve dolmuşta maddi hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
