Eskişehir'de Taksi, Dönüş Yapan Dolmuşa Çarptı

Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda saat 13.30'da bir taksi, dönüş yapan dolmuşa arkadan çarptı; her iki araçta da maddi hasar oluştu, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:53
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:53
Eskişehir'de Taksi, Dönüş Yapan Dolmuşa Çarptı

Eskişehir'de Taksi, Dönüş Yapan Dolmuşa Çarptı

Kaza Ayrıntıları

Olay, Cumhuriyet Bulvarı'nda saat 13.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; 26 T 0243 plakalı taksi, 26 M 0100 plakalı dolmuşa henüz bilinmeyen sebeple arkadan çarptı.

Tamponu düşen takside ve dolmuşta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ESKİŞEHİR'DE BİR TAKSİNİN DÖNÜŞ YAPAN DOLMUŞA ÇARPMASI SONUCUNDA HER 2 ARAÇTA DA MADDİ HASAR...

ESKİŞEHİR'DE BİR TAKSİNİN DÖNÜŞ YAPAN DOLMUŞA ÇARPMASI SONUCUNDA HER 2 ARAÇTA DA MADDİ HASAR OLUŞTU.

ESKİŞEHİR'DE BİR TAKSİNİN DÖNÜŞ YAPAN DOLMUŞA ÇARPMASI SONUCUNDA HER 2 ARAÇTA DA MADDİ HASAR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
2
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
3
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
4
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti
5
Tavşanlı'da Ev Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
6
İnegöl'de çatı yangını: 1 yaralı
7
Diyarbakır'da Boşaltılan Ali Emiri Ortaokulunda Yangın

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları