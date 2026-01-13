Eskişehir'de Taksi, Dönüş Yapan Dolmuşa Çarptı

Eskişehir'de Cumhuriyet Bulvarı'nda saat 13.30'da bir taksi, dönüş yapan dolmuşa arkadan çarptı; her iki araçta da maddi hasar oluştu, polis inceleme başlattı.