DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de yarış sırasında tramvay yoluna giren otomobilin çarptığı 3 yaya yaşamını yitirdi; sürücü Muhammed D. yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:59
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:21
Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Olay

Eskişehir'de gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 26 ADU 714 plakalı otomobili sevk eden Muhammed D., tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’ya (21)'ya çarptı. Yayalar olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kaza sonrası sürücü otomobili yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk ederek kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, söz konusu otomobilin başka bir araçla yarış halinde olduğu ve bu esnada tramvay yoluna girerek kazaya karıştığı belirlendi.

Yakalanma ve Adliyeye Sevk

Muhammed D.'nin daha sonra başka bir araca binerek kaçtığı ve 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandığı bildirildi. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Şahıs, basın mensuplarının yönelttiği 'Gerçekten yarışıyor muydun? Pişman mısın?' sorularını yanıtsız bıraktı.

ESKİŞEHİR’DE BİR ARAÇLA YARIŞIRKEN İDARESİNDEKİ OTOMOBİL İLE 3 YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMLERİNE SEBEP...

ESKİŞEHİR’DE BİR ARAÇLA YARIŞIRKEN İDARESİNDEKİ OTOMOBİL İLE 3 YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMLERİNE SEBEP OLAN VE OLAY YERİNDEN KAÇTIKTAN SONRA POLİS EKİPLERİNCE YAKALANAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.

ESKİŞEHİR’DE BİR ARAÇLA YARIŞIRKEN İDARESİNDEKİ OTOMOBİL İLE 3 YAYAYA ÇARPARAK ÖLÜMLERİNE SEBEP...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alanya'da Klima Yangını Korkuttu: Kemal Şuberi İlkokulu'nda Bir Sınıf Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kars'ta Yaklaşık 15 At Ayaklarından Vuruldu
3
Metro Kazasında Ölen 22 Yaşındaki Berkay Uyar Samsun’da Toprağa Verildi
4
İnegöl'de çakarlı araçla polisten 5 km kaçış: Sürücüye 173 bin 292 TL ceza
5
Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
6
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Kişi Yaralandı
7
Hatay'da öğrenci servisi zeytinliğe uçtu: 5 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları