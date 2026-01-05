Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Olay

Eskişehir'de gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 26 ADU 714 plakalı otomobili sevk eden Muhammed D., tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’ya (21)'ya çarptı. Yayalar olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kaza sonrası sürücü otomobili yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta terk ederek kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, söz konusu otomobilin başka bir araçla yarış halinde olduğu ve bu esnada tramvay yoluna girerek kazaya karıştığı belirlendi.

Yakalanma ve Adliyeye Sevk

Muhammed D.'nin daha sonra başka bir araca binerek kaçtığı ve 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandığı bildirildi. Sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürülen şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Şahıs, basın mensuplarının yönelttiği 'Gerçekten yarışıyor muydun? Pişman mısın?' sorularını yanıtsız bıraktı.

