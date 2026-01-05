Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de yarış kazası: 3 yaya hayatını kaybetti
Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, yarış halinde olduğu belirlenen bir aracın tramvay yoluna girerek yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücünün kaçtığı, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandığı bildirildi.
Olayın ayrıntıları
Kaza, gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, Muhammed D. yönetimindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil; tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’ya (21) çarptı. Yayalar olay yerinde hayatlarını kaybetti.
Sürücünün otomobili olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk ederek kaçtığı, polis incelemesi sonucu söz konusu aracın başka bir araçla yarış halinde olduğu ve tramvay yoluna girdiği tespit edildi.
Yakalanma ve adliyeye sevk
Otomobili terk ettikten sonra başka bir araca binerek uzaklaştığı belirlenen Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü ve bugün adliyeye sevk edildi.
Basın mensuplarının yönelttiği "Gerçekten yarışıyor muydun? Pişman mısın?" sorularına şüpheli yanıt vermedi.
Yarış uğruna 3 kişinin ölümüne sebep olan sürücü adliyeye sevk edildi