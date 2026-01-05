DOLAR
Eskişehir'de Yarış Faciası: 3 Kişi Öldü, Sürücü Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'de yarış sırasında tramvay yoluna giren araç 3 yayayı ezdi; sürücü yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:43
Eskişehir'de yarış kazası: 3 yaya hayatını kaybetti

Eskişehir'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, yarış halinde olduğu belirlenen bir aracın tramvay yoluna girerek yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayın ardından sürücünün kaçtığı, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandığı bildirildi.

Olayın ayrıntıları

Kaza, gece saatlerinde 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, Muhammed D. yönetimindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil; tramvaydan inen Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ve Samiye Saygı’ya (21) çarptı. Yayalar olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Sürücünün otomobili olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzakta terk ederek kaçtığı, polis incelemesi sonucu söz konusu aracın başka bir araçla yarış halinde olduğu ve tramvay yoluna girdiği tespit edildi.

Yakalanma ve adliyeye sevk

Otomobili terk ettikten sonra başka bir araca binerek uzaklaştığı belirlenen Muhammed D., 71 Evler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü ve bugün adliyeye sevk edildi.

Basın mensuplarının yönelttiği "Gerçekten yarışıyor muydun? Pişman mısın?" sorularına şüpheli yanıt vermedi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

