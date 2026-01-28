Eskişehir Emniyeti'nde veda: Sercihan Barutcu emekliliğe ayrıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Sercihan Barutcu için anlamlı bir veda programı düzenlendi.

Veda yemeğine yoğun katılım

Düzenlenen veda yemeğine İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, birim amirleri ve çok sayıda emniyet personeli katıldı. Tören, Barutcu'nun hizmet yıllarına vurgu yapan konuşmalar ve samimi anlarla geçti.

Etkinlikte, Barutcu'nun emniyet teşkilatına katkıları ve yıllar boyunca sergilediği başarılı çalışmalar öne çıkarıldı. Katılımcılar, emekli olan müdüre yeni hayatında başarı dileklerini iletti.

Sercihan Barutcu'nun emekliliği, Eskişehir Emniyeti bünyesinde duygusal ve saygı dolu anlara sahne oldu.

