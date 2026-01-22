Eskişehir Polisi 2 Bin 876 Kişiyi Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirdi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1-21 Ocak arasında 2 bin 876 vatandaşı yüz yüze bilgilendirip broşür ve afiş dağıtarak hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı bilinçlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:04
Eskişehir Polisi 2 Bin 876 Kişiyi Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirdi

Eskişehir Polisi 2 Bin 876 Kişiyi Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirdi

Önleyici polislik çalışma ve bilgilendirme faaliyetleri

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetlerde, 1-21 Ocak tarihleri arasında il genelinde yoğun bir çalışma yapıldı.

Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, apartman, site ve umuma açık diğer alanlarda sürdürülen çalışmalarda 2 bin 876 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi.

Ayrıca vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek basit güvenlik önlemlerini içeren yüzlerce broşür ve afiş dağıtıldı.

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, PAZAR YERLERİ, APARTMAN, SİTE VE UMUMA...

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, PAZAR YERLERİ, APARTMAN, SİTE VE UMUMA AÇIK YERLERDE ÇALIŞMALARDA 2 BİN 876 VATANDAŞI YÜZ YÜZE BİLGİLENDİRİLDİ.

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ, PAZAR YERLERİ, APARTMAN, SİTE VE UMUMA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları