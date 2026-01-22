Eskişehir Polisi 2 Bin 876 Kişiyi Hırsızlık ve Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendirdi

Önleyici polislik çalışma ve bilgilendirme faaliyetleri

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı kapsamlı bir bilgilendirme çalışması yürüttü.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen faaliyetlerde, 1-21 Ocak tarihleri arasında il genelinde yoğun bir çalışma yapıldı.

Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, apartman, site ve umuma açık diğer alanlarda sürdürülen çalışmalarda 2 bin 876 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi.

Ayrıca vatandaşlara hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek basit güvenlik önlemlerini içeren yüzlerce broşür ve afiş dağıtıldı.

