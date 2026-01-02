Etimesgut'ta Atık Plastik Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Etimesgut'ta atık plastik yangını: Müdahale sürüyor
Şaşmaz Sanayi Bölgesi'nde açık arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Şaşmaz Sanayi Bölgesi'ndeki açık arazide bulunan atık plastik kasaların yakılması sonucu yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangın anı ve müdahale, çevrede bulunan kişilerin cep telefonu ile kayda alındı; görüntüler olay yerinden yansıdı.
Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları geldikçe haberimiz güncellenecektir.
