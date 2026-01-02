DOLAR
Etimesgut'ta Atık Plastik Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Etimesgut Şaşmaz Sanayi Bölgesi'nde atık plastik kasaların yakılması sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor; olay vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 16:31
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 16:31
Etimesgut'ta atık plastik yangını: Müdahale sürüyor

Şaşmaz Sanayi Bölgesi'nde açık arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, Şaşmaz Sanayi Bölgesi'ndeki açık arazide bulunan atık plastik kasaların yakılması sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yangın anı ve müdahale, çevrede bulunan kişilerin cep telefonu ile kayda alındı; görüntüler olay yerinden yansıdı.

Olayla ilgili gelişmeler ve yetkililerin açıklamaları geldikçe haberimiz güncellenecektir.

ETİMESGUT’TA ATIK PLASTİK YANGINI

ETİMESGUT’TA ATIK PLASTİK YANGINI

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

