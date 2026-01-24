Eyüpsultan'da İBB'ye Bağlı Kreşte İddia: Çocuk Darp ve Cinsel İstismarı Anlattı

Eyüpsultan'da İBB'ye bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocuğun darp ve cinsel istismar iddialarıyla ilgili ifadesi ve adli değerlendirme sevk yazısına yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:41
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Eyüpsultan'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşi hakkındaki iddialar yer aldı. Olayın soruşturulduğu tarih Aralık 2025 olarak kaydedildi.

Çocuğun ifadesi

Sevk yazısında, mağdur çocuk U.A.B.'nin 31 Aralık 2025'te Çocuk İzleme Merkezi'nde verdiği ifade yer aldı.

U.A.B. ifadesinde şüpheli Özkan D. için: "Spor öğretmeni beni sevmiyor, 'yaramazlık yaparsan seni döverim' demişti bana", "Spor hocası bana bunları yaparken arkadaşlarım gördü", "Bir arkadaşımı sadece dövdü", "Elbisemi indirmişti", "Çıplakken kameraya çekmişti" dediği belirtildi.

Diğer şüpheliler Elif A., Ecem A. ve Beyza Z. ile ilgili olarak ise U.A.B.'nin ifadesinde: "Kreşteki öğretmen göğsümün üst kısmına sopayla vurdu", "Arkadaşıma ve bana b... dediler", "Onların ve spor hocasının dokunmaları kötü dokunmaydı", "Burnuma vurdu" şeklinde beyanlara yer verildi.

Sevk yazısında, çocuğun ifadesinde geçen cinsel iddialara ilişkin hususlarda bilgilere sahip olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, mağdurun yaşı ve konumu nedeniyle öğretmenleri olan şüphelilerle aralarında iftira atmayı gerektirir bir husumet bulunma ihtimalinin güç olduğu vurgulandı.

Adli değerlendirme ve rapor

Adli görüşmecinin mütalaasında mağdur çocuğun kapasitesinin yaşıyla uyumlu olduğu, anlatımlarının mantıksal bütünlük yönünden tutarlı, geçerli ve güvenilir bulunduğu belirtildi.

Sevk yazısında ayrıca, mağdurun adli muayene raporunda cinsel iddialara ilişkin bir bulguya rastlanılmamış olmasının olayın yaşanıp yaşanmadığına dair karine teşkil etmeyeceği ve raporun darp ile ilgili beyanlarla uyumlu olarak hazırlandığı kaydedildi.

Soruşturma devam ediyor.

