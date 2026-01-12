Eyüpsultan'da istinat duvarı çöktü: Giriş kattaki dairede hasar

Olayın Detayları

İstanbul’un Eyüpsultan Merkez Mahallesinde, yağışın da etkisiyle cumartesi günü bitişikteki 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Çöken duvardan kopan moloz ve tuğla parçaları, yakındaki binanın giriş katında bulunan dairede hasara yol açtı. Olayın ardından istinat duvarının dronla görüntülendiği bildirildi.

Sakin Özkan'ın İddiaları ve Talebi

Daire sakini Özkan, 1 buçuk yıl önce daireye taşındığını ve duvarla ilgili olarak belediyeye başvurduğunu söyledi. Özkan, diğer bina yöneticileri ve apartman sakinlerini de önlem alınması yönünde uyardığını öne sürdü.

Özkan, duvarın apartmanın çevresindeki diğer binaların borularından akan su ve son zamanlarda yapılan inşaat çalışmalarının da etkisiyle çöktüğünü iddia etti. Yetkililerden destek isteyerek duvarın onarılmasını talep etti ve şunları kaydetti:

"Belediyeye 1 buçuk seneden beri şikayetlerimiz vardı. Belediye müttehit raporlarını oluşturdular ama bir sonuç alamadık. Cumartesi günü de istinat duvarı yıkıldı. Can ve mal güvenliğim tehlike altında. Bana hava şartlarının düzeldiğinde toprakların bir kısmını alabileceklerini söylüyorlar ama benim evimin olduğu yer kentsel dönüşüm alanı olduğu için kamyonlar, inşaatçılar harıl harıl çalışıyorlar. Ben burada mağduriyetimin giderilmesini, toprağın kaldırılmasını ve istinat duvarının yapılmasını talep ediyorum. Zaten 4 ay önce şikayette bulunmuştum, yargı sürecinde. Burada gelip bakmaları için illa ki can kaybının mı olması gerekiyor. Evimde çocuklarımı tutamıyorum korkuyorlar. 3-4 ay önce de evimi su bastı. Ben buranın bir an önce yapılmasını istiyorum"

EYÜPSULTAN’DA YAĞIŞ SEBEBİYLE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ: BİR DAİREDE HASAR OLUŞTU