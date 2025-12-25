DOLAR
Eyüpsultan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Eyüpsultan Beylerbeyi Caddesi'nde 01.00'de seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı; itfaiye müdahalesiyle yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 02:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 03:07
Eyüpsultan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Eyüpsultan'da seyir halindeki bir otomobil, 01.00 sıralarında Beylerbeyi Caddesi Edirne istikametinde aniden alevlere teslim oldu.

Yangın anı ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, sürüş esnasında araçtan önce dumanlar yükselmeye başladı. Arkasından gelen arkadaşlarının haber vermesi üzerine sürücü aracı sağa çekti; kısa süre sonra otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan otomobile köpükle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sonuç ve inceleme

Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

