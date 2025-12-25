Eyüpsultan'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Eyüpsultan'da seyir halindeki bir otomobil, 01.00 sıralarında Beylerbeyi Caddesi Edirne istikametinde aniden alevlere teslim oldu.

Yangın anı ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, sürüş esnasında araçtan önce dumanlar yükselmeye başladı. Arkasından gelen arkadaşlarının haber vermesi üzerine sürücü aracı sağa çekti; kısa süre sonra otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan otomobile köpükle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sonuç ve inceleme

Yangında ölen veya yaralanan olmadı. Kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EYÜPSULTAN’DA YANAN OTOMOBİLİNİ ARKADAŞI FARK ETTİ, YARA ALMADAN KURTULDU