Kayseri'de 1 hafta önce tanıştığı kişi tarafından vuruldu: 1 yaralı

Kayseri Kocasinan'da bir hafta önce tanıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan M.Y. kasığından yaralandı; şüpheli kaçtı, polis çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 04:07
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 04:25
Olayın Detayları

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, M.Y. ile yaklaşık bir hafta önce tanıştığı ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Y., bulunduğu ikamette tabancayla kasığından vurularak yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde bir müstakil ikamette gerçekleşti. Yaralanan M.Y., önce arkadaşını arayarak durumu bildirdi; arkadaşının ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve M.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

