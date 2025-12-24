Adana Amerikan Adası'nda Yıkım Gerginliği: 2 Şahıs Tutuklandı

Göl Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki uygulamada tansiyon yükseldi

Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adasında yıkım süreci dün başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye intikal etti.

Polis tedbirleri altında kepçelerin adaya girmesiyle birlikte ortamda gerginlik yaşandı. Yıkıma karşı direnen E.Ç., eline aldığı bıçakla etrafa sallayarak tehditler savurdu ve daha sonra kendisine zarar verdi. Polis ekipleri, E.Ç.'yi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Bu müdahale sırasında polise mukavemet gösteren A.D. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. ve A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA AMERİKAN ADASI OLARAK BİLİNEN BÖLGEDE YIKIM SIRASINDA POLİSE DİRENİP KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VEREN KİŞİ TUTUKLANDI.