DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,62 0,11%
ALTIN
6.159,9 0,34%
BITCOIN
3.731.539,49 0,96%

Adana Amerikan Adası'nda Yıkım Gerginliği: 2 Şahıs Tutuklandı

Adana'da Amerikan Adası'nda süren yıkımda polise direnen E.Ç. ve A.D. gözaltına alınarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:25
Adana Amerikan Adası'nda Yıkım Gerginliği: 2 Şahıs Tutuklandı

Adana Amerikan Adası'nda Yıkım Gerginliği: 2 Şahıs Tutuklandı

Göl Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki uygulamada tansiyon yükseldi

Merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi Menderes Bulvarı üzerindeki Amerikan Adasında yıkım süreci dün başladı. Yapılan incelemelerde imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen ve özellikle bici bici gibi ürünlerin satılmasıyla bilinen işletmelere verilen sürenin dolmasının ardından ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye intikal etti.

Polis tedbirleri altında kepçelerin adaya girmesiyle birlikte ortamda gerginlik yaşandı. Yıkıma karşı direnen E.Ç., eline aldığı bıçakla etrafa sallayarak tehditler savurdu ve daha sonra kendisine zarar verdi. Polis ekipleri, E.Ç.'yi kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Bu müdahale sırasında polise mukavemet gösteren A.D. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç. ve A.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA AMERİKAN ADASI OLARAK BİLİNEN BÖLGEDE YIKIM SIRASINDA POLİSE DİRENİP KENDİSİNE BIÇAKLA...

ADANA’DA AMERİKAN ADASI OLARAK BİLİNEN BÖLGEDE YIKIM SIRASINDA POLİSE DİRENİP KENDİSİNE BIÇAKLA ZARAR VEREN KİŞİ TUTUKLANDI.

ADANA’DA AMERİKAN ADASI OLARAK BİLİNEN BÖLGEDE YIKIM SIRASINDA POLİSE DİRENİP KENDİSİNE BIÇAKLA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
2
Çorum’da hafif ticari araç 8 metrelik duvardan saha içine düştü: 1 ağır yaralı
3
Kahramanmaraş’ta Jandarma Operasyonu: 232 Aranan Yakalandı, 23’ü Cezaevine Gönderildi
4
Bursa Nilüfer'de Uyuşturucu İmalathanesine Jandarma Operasyonu: 1 Gözaltı
5
8 Yıldır Aranan FETÖ Firarisi Kadın Fethiye’de Yakalandı
6
Burdur’da Yolcu Otobüsü Sürücüsüne Ceza: Ehliyeti 2 Ay Geri Alındı
7
Kırşehir’de Kaçak Alkol Operasyonu — 22 Litre Kaçak İçki, 20 Litre Etil Alkol

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı