Taşköprü'de Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 3 Şahıs Hakkında Adli İşlem

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen denetimde 3 şahıs sentetik ecza hapı ile yakalandı; bir kişide ruhsatsız tabanca ve 10 fişek bulundu.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:09
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, 3 şahıs sentetik ecza hapı ile yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Denetimin kapsamı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik, Çevik Kuvvet şube müdürlükleri ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, ilçede huzur ve güvenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 359 şahıs sorgulanırken, 94 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucu 5 araca idari para cezası uygulandı. Ayrıca 14 kıraathane, 2 kafeterya, 2 içkili mekan, 8 park ve bahçe, 6 okul çevresi, 14 metruk bina ve ilçe civarındaki umuma açık alanlarda arama ve kontroller yapıldı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Yapılan kontrollerde bir şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirilirken, bu şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Bir araç içerisinde 3 adet sentetik ecza hapı bulundu. Araçta bulunan 3 şüpheli hakkında ’uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçundan adli işlem yapılmıştır.

Yetkililer, uygulamanın ilçe genelinde huzur ve güvenin devamı amacıyla sürdürüleceğini bildirdi.

